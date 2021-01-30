В Азербайджане суточный прирост COVID-19 продолжает снижаться

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 131 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,066 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 142 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 7 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 126.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,96 тыс. человек (+407 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 980 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 244 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 401,72 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов