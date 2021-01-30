Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 30.01.2021 19:55

Азербайджан и Турция отмечают необходимость наращивания ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу, прибывшим с визитом в страну для участия в церемонии открытия турецко-российского совместного мониторингового центра, сообщает Минобороны.

"Отметив вечность и нерушимость азербайджано-турецкого братства, Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами, основанное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается и укрепляется. Подчеркнув, что дружеские отношения между главами наших государств сыграли важную роль в развитии отношений между двумя странами, Гасанов отметил, что они также положительно повлияли на укрепление и развитие азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Особо подчеркнув большую значимость моральной поддержки Турции в завершении войны блистательной победой Азербайджана, министр обороны поблагодарил руководство и народ Турции.

"Стороны отметили необходимость наращивания усилий в сфере военно-технического сотрудничества и проведения совместных учений. Было отмечено, что военные учения между Азербайджаном и Турцией, наряду с повышением профессионализма личного состава армий обеих стран, служат поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональному и двустороннему сотрудничеству, а также другим вопросам", - говорится в сообщении.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]