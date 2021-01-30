Азербайджан и Турция отмечают необходимость наращивания ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу, прибывшим с визитом в страну для участия в церемонии открытия турецко-российского совместного мониторингового центра, сообщает Минобороны.

"Отметив вечность и нерушимость азербайджано-турецкого братства, Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами, основанное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается и укрепляется. Подчеркнув, что дружеские отношения между главами наших государств сыграли важную роль в развитии отношений между двумя странами, Гасанов отметил, что они также положительно повлияли на укрепление и развитие азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Особо подчеркнув большую значимость моральной поддержки Турции в завершении войны блистательной победой Азербайджана, министр обороны поблагодарил руководство и народ Турции.

"Стороны отметили необходимость наращивания усилий в сфере военно-технического сотрудничества и проведения совместных учений. Было отмечено, что военные учения между Азербайджаном и Турцией, наряду с повышением профессионализма личного состава армий обеих стран, служат поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональному и двустороннему сотрудничеству, а также другим вопросам", - говорится в сообщении.

А. Мамедов