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СНГ 30.01.2021 21:52

"Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана

В Узбекистане новый тип COVID-19, так называемый "британский штамм", выявлен у десятилетней девочки, которая 23 января вместе с семьей вернулась из Дубая, сообщил в субботу заместитель министра здравоохранения - начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия республики Баходир Юсупалиев.

"У 10-летней гражданки Узбекистана, прибывшей из ОАЭ, обнаружен "британский штамм" коронавируса. Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны", - сказал Юсупалиев.

По его словам, девочка направлена в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, и они находятся на домашнем карантине.

В стране в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 78672, выздоровели 77146 человек, зафиксировано 621 летальных исходов. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта прошлого года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ШТАММ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]