В Грузии туристический и ресторанный бизнес требует от властей отмены ограничений по COVID-19

Несколько сот представителей туристического и гостинично-ресторанного бизнеса Грузии в субботу проводят в Тбилиси акцию протеста перед зданием администрации правительства с требованием к властям отменить действующие в стране жесткие запреты и ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Как заявляют участники акции, если межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии вовремя не примет решение об открытии зимних курортов, то этот бизнес не выживет. "Мы не сможем оплачивать ни счета за коммунальные услуги, ни банковские обязательства", - сказал журналистам один из протестующих.
Представители гостинично-ресторанного сектора заявляют, что готовы продолжить конструктивные переговоры с правительством, но власти должны как можно скорее открыть этот сегмент при соблюдении антикоронавирусных регуляций.
В субботу в Тбилиси около 200 ресторанов в знак протеста на 24 часа приостановили сервис доставки заказов.
По словам главы Ассоциации ресторанов Грузии Шоты Бурджанадзе, это своего рода сигнал правительству о том, что от остановки бизнеса страдает не только частный сектор, но и государство в целом.
"У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 тысяч человек, которые были трудоустроены в нашем секторе и снять нагрузку с государства, которое выплачивает этим людям социальную помощь в размере 200 лари (около $60) в месяц", - сказал Бурджанадзе.
Часть представителей ресторанного бизнеса заявляет, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения.
Поддержку требованиям участников акции выразила часть оппозиции, в том числе представители "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лело" и Лейбористской партии, а также представители гражданского сектора.
Все они требуют снятия всех ограничений уже с 1 февраля. Однако с этой позицией не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения.
Из-за угрозы COVID-19 в городах Грузии с 21:00 до 5:00 продолжает действовать продленный до 1 марта комендантский час, ограничена работа муниципального и междугороднего транспорта. Закрыты горнолыжные курорты, торговые центры, театры и кинотеатры, а рестораны и объекты питания переведены на режим доставки или выноса пищи. Вузы и школы переведены на дистанционное обучение.
Трехсторонняя рабочая группа РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху договорилась сформировать экспертные группы до 2 февраля
МИД Азербайджана считает неприемлемым заявления ЕС по армянским военным-диверсантам, находящихся у Баку
Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г
ЛУКОЙЛ запустил установки на Волгоградском НПЗ для выпуска высокоиндексных масел
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин
В Азербайджане повышены тарифы на водоснабжение и канализацию для населения
Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане, который считается эпицентром появления COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн - университет Хопкинса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы