Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.01.2021 22:34

В Грузии туристический и ресторанный бизнес требует от властей отмены ограничений по COVID-19

Несколько сот представителей туристического и гостинично-ресторанного бизнеса Грузии в субботу проводят в Тбилиси акцию протеста перед зданием администрации правительства с требованием к властям отменить действующие в стране жесткие запреты и ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как заявляют участники акции, если межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии вовремя не примет решение об открытии зимних курортов, то этот бизнес не выживет. "Мы не сможем оплачивать ни счета за коммунальные услуги, ни банковские обязательства", - сказал журналистам один из протестующих.

Представители гостинично-ресторанного сектора заявляют, что готовы продолжить конструктивные переговоры с правительством, но власти должны как можно скорее открыть этот сегмент при соблюдении антикоронавирусных регуляций.

В субботу в Тбилиси около 200 ресторанов в знак протеста на 24 часа приостановили сервис доставки заказов.

По словам главы Ассоциации ресторанов Грузии Шоты Бурджанадзе, это своего рода сигнал правительству о том, что от остановки бизнеса страдает не только частный сектор, но и государство в целом.

"У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 тысяч человек, которые были трудоустроены в нашем секторе и снять нагрузку с государства, которое выплачивает этим людям социальную помощь в размере 200 лари (около $60) в месяц", - сказал Бурджанадзе.

Часть представителей ресторанного бизнеса заявляет, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения.

Поддержку требованиям участников акции выразила часть оппозиции, в том числе представители "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лело" и Лейбористской партии, а также представители гражданского сектора.

Все они требуют снятия всех ограничений уже с 1 февраля. Однако с этой позицией не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения.

Из-за угрозы COVID-19 в городах Грузии с 21:00 до 5:00 продолжает действовать продленный до 1 марта комендантский час, ограничена работа муниципального и междугороднего транспорта. Закрыты горнолыжные курорты, торговые центры, театры и кинотеатры, а рестораны и объекты питания переведены на режим доставки или выноса пищи. Вузы и школы переведены на дистанционное обучение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, БИЗНЕС, АКЦИЯ


Похожие новости


В Грузии за сутки выявлено 780 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек - Минздрав В Грузии за сутки выявлено 1,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончалось 23 человека - Минздрав Первый случай "британского" штамма COVID-19 выявлен в Грузии В Грузии за сутки выявлено 1784 случая заражения COVID-19, скончались 39 человек Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Грузии с начала недели Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, за сутки выявлено 3,9 тыс. случаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]