В Грузии туристический и ресторанный бизнес требует от властей отмены ограничений по COVID-19

Несколько сот представителей туристического и гостинично-ресторанного бизнеса Грузии в субботу проводят в Тбилиси акцию протеста перед зданием администрации правительства с требованием к властям отменить действующие в стране жесткие запреты и ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как заявляют участники акции, если межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии вовремя не примет решение об открытии зимних курортов, то этот бизнес не выживет. "Мы не сможем оплачивать ни счета за коммунальные услуги, ни банковские обязательства", - сказал журналистам один из протестующих.

Представители гостинично-ресторанного сектора заявляют, что готовы продолжить конструктивные переговоры с правительством, но власти должны как можно скорее открыть этот сегмент при соблюдении антикоронавирусных регуляций.

В субботу в Тбилиси около 200 ресторанов в знак протеста на 24 часа приостановили сервис доставки заказов.

По словам главы Ассоциации ресторанов Грузии Шоты Бурджанадзе, это своего рода сигнал правительству о том, что от остановки бизнеса страдает не только частный сектор, но и государство в целом.

"У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 тысяч человек, которые были трудоустроены в нашем секторе и снять нагрузку с государства, которое выплачивает этим людям социальную помощь в размере 200 лари (около $60) в месяц", - сказал Бурджанадзе.

Часть представителей ресторанного бизнеса заявляет, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения.

Поддержку требованиям участников акции выразила часть оппозиции, в том числе представители "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лело" и Лейбористской партии, а также представители гражданского сектора.

Все они требуют снятия всех ограничений уже с 1 февраля. Однако с этой позицией не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения.

Из-за угрозы COVID-19 в городах Грузии с 21:00 до 5:00 продолжает действовать продленный до 1 марта комендантский час, ограничена работа муниципального и междугороднего транспорта. Закрыты горнолыжные курорты, торговые центры, театры и кинотеатры, а рестораны и объекты питания переведены на режим доставки или выноса пищи. Вузы и школы переведены на дистанционное обучение.