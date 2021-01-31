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Карабахский конфликт 31.01.2021 08:55

Трехсторонняя рабочая группа РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху договорилась сформировать экспертные группы до 2 февраля

Рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств России, Азербайджана и Армении по урегулированию в Нагорном Карабахе поручила до 2 февраля провести первые заседания экспертных групп по направлениям, сообщил сайт правительства России по ссылкой на заместителя председателя Алексея Оверчука.

"Во исполнение Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ш.А.Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армения М.Г.Григорян и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук провели 30 января 2021 года в Москве первое заседание трёхсторонней рабочей группы", - говорится в сообщении.

В ходе заседания, как уточняется, были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 Заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года. "Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: - по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам;

- по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля", - сообщает сайт правительства России.

Кроме того, стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трёхсторонней рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке, отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ТРЕХСТОРОННЯЯ/ГРУППА


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