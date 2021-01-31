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В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19 - медицинские власти

По состоянию на утро минувшей субботы в Соединенных Штатах распространено почти 50 млн доз вакцин от коронавируса, из них 30 млн доз уже введено, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

ЦКПЗ сообщают, что за сутки количество распределенных доз увеличилось на 716 тыс. 350 и введенных - почти на 1,7 миллиона. Вторую дозу вакцин ввели уже 5,3 млн человек.

В то же время Пентагон сообщил, что в результате жесткой критики со стороны представителей Республиканской партии приостановил ранее намеченную программу вакцинации заключенных тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в совершении тяжкий преступлений, в частности, в терроризме.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]