Великобритания будет сотрудничать с ЕС области поставки вакцин от COVID-19 - британский министр

Британский министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что Великобритания "сосредоточена на сотрудничестве" с Евросоюзом в вопросах поставок вакцин от коронавируса.

В интервью изданию Sunday Telegraph он сказал, что Лондон стремится оказать помощь Брюсселю в решении проблем с поставками вакцин и будет продолжать это делать.

ЕС в пятницу попытался ограничить некоторые экспортные поставки вакцин COVID-19, сославшись на чрезвычайную оговорку о Brexit. Однако накануне Еврокомиссия сообщила, что намерена отказаться от этих ограничений на поставки вакцин в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, но на которую по соглашению по Brexit распространяются положения общего рынка и таможенного союза ЕС.

"В процессе доработки этой меры комиссия обеспечит, чтобы протокол по Ирландии и Северной Ирландии не был затронут. Комиссия не применяет защитную оговорку (предусмотренную договором о Brexit для экстренных случаев для Северной Ирландии - ИФ).

В то же время Еврокомиссия предупредила, что "в случае злоупотребления транзитом вакцин и активных веществ в третьи страны с целью обойти действие разрешительной системы, ЕС рассмотрит возможность использования всех имеющихся в его распоряжении инструментов".

В Соединенном Королевстве в этом решении увидели реакцию Брюсселя на заявление фармацевтической компании AstraZeneca о том, что она не сможет поставить в ЕС предусмотренное контрактом с Еврокомиссией количество доз вакцины из-за производственных проблем. При этом дозы, произведенные на предприятиях Великобритании, останутся там в соответствии с ее собственным соглашением с этой фирмой.

Сама компания мотивировала отдаваемый Британии приоритет тем, что Лондон заключил соглашение о поставках вакцины на два месяца раньше, чем ЕС.

Как сообщалось, AstraZeneca сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года.

По данным агентства Dow Jones, Европа уже отстает от Великобритании и США, которые, по данным Оксфордского университета, вакцинировали 11,3% и 7,1% своего населения соответственно. В ЕС вакцинировано всего 2,2% из 450 млн населения.

Евросоюз закупает вакцины для стран-членов централизованно. Он заказал 2,3 млрд доз у шести производителей, поставив целью вакцинировать 70% взрослого населения к лету. "Цель, которая кажется все более недостижимой", - отметил Dow Jones.