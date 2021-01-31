Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 102 млн 577 тыс. 980 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 219 тыс. 344, выздоровели более 73 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 69 тыс. 46 инфицированных COVID-19, зафиксировано 439 тыс. 439 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 746 тыс. 174, число скончавшихся - 154 тыс. 274, поправились более 10,4 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 176 тыс. 975 заболевших, из них умерли 223 тыс. 945 человек, вылечились более 8,1 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 286,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 356 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 49.
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