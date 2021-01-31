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Дальнее зарубежье 31.01.2021 13:27

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады - дипмиссия

Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады, сообщило китайское консульство в Торонто.

"Всем иностранным гражданам, в том числе имеющим действительный китайский вид на жительство, разрешение на работу, по личным делам и для воссоединения с семьей временно не разрешается въезжать в Китай из Канады", - говорится в заявлении консульства, размещенном на его сайте. Запрет не касается лиц, имеющих дипломатические и служебные визы, уточнила дипмиссия.

Как отмечают СМИ, это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничения на въезд, связанные с опасениями распространения COVID-19.

Все пассажиры авиакомпаний, прибывающие в Канаду, должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней результатов теста, заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В ближайшие недели канадцы, отдыхающие в США, при возращении из Соединенных Штатов сухопутным путем должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, прежде чем им разрешат въезд.

В субботу Канада сообщила о 4 тыс. 255 новых случаях заболевания. С начала пандемии выявлено 778,7 тыс. заразившихся коронавирусом с начала пандемии, всего его жертвами в стране стали более 19,9 тыс. человек.

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Тэги: КИТАЙ, ВЪЕЗД, КАНАДА, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]