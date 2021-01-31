Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады - дипмиссия

Китай временно запретил въезд в страну всем иностранцам из Канады, сообщило китайское консульство в Торонто.
"Всем иностранным гражданам, в том числе имеющим действительный китайский вид на жительство, разрешение на работу, по личным делам и для воссоединения с семьей временно не разрешается въезжать в Китай из Канады", - говорится в заявлении консульства, размещенном на его сайте. Запрет не касается лиц, имеющих дипломатические и служебные визы, уточнила дипмиссия.
Как отмечают СМИ, это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничения на въезд, связанные с опасениями распространения COVID-19.
Все пассажиры авиакомпаний, прибывающие в Канаду, должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней результатов теста, заявил накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В ближайшие недели канадцы, отдыхающие в США, при возращении из Соединенных Штатов сухопутным путем должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, прежде чем им разрешат въезд.
В субботу Канада сообщила о 4 тыс. 255 новых случаях заболевания. С начала пандемии выявлено 778,7 тыс. заразившихся коронавирусом с начала пандемии, всего его жертвами в стране стали более 19,9 тыс. человек.
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