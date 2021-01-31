На Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровели 4 126 человек - Минздрав

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 177 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели - 4 126 человек, умерло 79 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 января 2021 года. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1960 человек, летальных случаев - 79, выздоровели - 4126 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в воскресенье утром.
Днем ранее, 30 января сообщалось о 4 685 новых случаев Covid-19, 29 января было 5 181 новых случаев инфицирования, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января зафиксировали 3 776 случаев коронавируса, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом.
Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 219 455 человек, 22 707 человек - умерли от Covid-19, выздоровели - 1 018 784 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях, в Киеве (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
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