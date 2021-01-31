Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане, который считается эпицентром появления COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение COVID-19 в центральном китайском городе Ухане (провинция Хубэй), как ожидается, в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами, где первоначально был обнаружен новый тип коронавируса, сообщают СМИ.

Рынок был закрыт в начале прошлого года, он находится под круглосуточным надзором полиции.

Эксперты, несмотря на серьезные сомнения китайских специалистов, считают, что рынок все еще играет определенную роль в отслеживании происхождения вируса.

Команда международных экспертов из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, приступила к работе в четверг после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Точная программа работы делегации ВОЗ не была объявлена, но, как ожидается, эксперты посетят лаборатории, рынки и больницы, а также Уханьский институт вирусологии.

На текущей неделе председатель Госкомитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе телефонной беседы обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с пандемией COVID-19.

Пекин, по словам главы Госкомздрава КНР, будет "содействовать их научной, объективной, всеобъемлющей и сбалансированной оценке".

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.