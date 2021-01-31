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СНГ 31.01.2021 15:40

Туркменистан на месяц продлил ограничения на международные авиарейсы, внутренние поездки и работу сферы услуг

Туркменистан в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и мире и в целях защиты здоровья граждан продлил до 1 марта отмену всех международных авиарейсов, а также введенные ранее ограничения на внутренние поездки и работу объектов торговли, общепита и сферы услуг, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT.

В частности, продлевается отмена всех международных рейсов "Туркменских авиалиний" из Ашхабада и обратно. А именно, в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

Купленные билеты остаются действительны до конца 2021 года с возможностью обмена или возврата до указанной даты по месту приобретения.

До 1 марта в стране ограничивается работа предприятий торговли (за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса) и общепита (банкетные залы, рестораны, кафе и столовые).

Также ограничивается деятельность кинотеатров, театров, игровых аттракционов парков, музеев, салонов красоты, бань и спортивных объектов (плавательных бассейнов, клубов по фитнесу и аэробике).

При этом до 1 марта продлевается разрешение на работу парикмахерских и швейных ателье при условии строгого соблюдения ими действующих санитарно-гигиенических норм, правил дезинфекции и при графике их работы с 09:00 до 20:00.

Продлены на этот же срок ограничения на проведение всех спортивных соревнований, включая универсиады и спартакиады, а также на посещение мечетей и свершение паломничества к местам религиозного культа.

В стране также продлен до 1 марта запрет на пассажирские железнодорожные перевозки, рейсы пассажирских междугородных автобусов.

Ранее все эти ограничения были продлены до 31 января 2021 года.

Официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19 в стране. В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.

В январе этого года Туркменистан зарегистрировал две вакцины российского производства - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". После выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в Туркменистане для профилактики вирусной инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПАНДЕМИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]