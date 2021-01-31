В Грузии снизился суточный прирост заражений COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 479 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 258 тыс. 111, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне было зафиксировано 676 новых больных за сутки.

По данным Минздрава, за минувшие сутки скончались еще 19 человек с COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 178 человек.

Число выздоровевших составляет 249 тыс. 28 человек.