В Казахстане с 1 февраля стартует кампания по добровольной вакцинации российской вакциной "Спутник V", сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
"На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.
В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тыс. доз, отмечается в информации.
Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.
На минувшей неделе первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщал, что в начале февраля ожидается поставка и использование вакцины первой партии "Гам-Ковид-ВАК" (Спутник V) российского производства в объеме до 20 тыс. доз.
"Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию Казахстана", - сказал он на брифинге в минувшую среду.
С 1 февраля в Казахстане начинается поэтапное вакцинирование населения от коронавируса. Первоначально, с 1 февраля, будут применять вакцину "Спутник V", произведенную в России, а с середины месяца к процессу вакцинации будет добавлен препарат, произведенный в Караганде.
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