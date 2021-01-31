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СНГ 31.01.2021 17:37

В Казахстан доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V"

В Казахстане с 1 февраля стартует кампания по добровольной вакцинации российской вакциной "Спутник V", сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

"На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тыс. доз, отмечается в информации.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

На минувшей неделе первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщал, что в начале февраля ожидается поставка и использование вакцины первой партии "Гам-Ковид-ВАК" (Спутник V) российского производства в объеме до 20 тыс. доз.

"Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию Казахстана", - сказал он на брифинге в минувшую среду.

С 1 февраля в Казахстане начинается поэтапное вакцинирование населения от коронавируса. Первоначально, с 1 февраля, будут применять вакцину "Спутник V", произведенную в России, а с середины месяца к процессу вакцинации будет добавлен препарат, произведенный в Караганде.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РФ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]