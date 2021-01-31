В Азербайджане повышены тарифы на водоснабжение и канализацию для населения

Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана тариф на водоснабжение для населения в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Апшеронском районе с 1 февраля составит 0,7 манат за 1 кубометр, отмечается в сообщении ТС.
В настоящее время тариф на водоснабжение для населения республики составляет 0,35 манат за 1 кубометр.
"Тарифный совет, рассмотрев обращение ОАО "Азерсу", тариф на водоснабжение для жителей Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Апшеронского района установил в размере 70 копеек, в других административных территориальных единицах - 60 копеек", - отмечается в сообщении.
Для прочих абонентов тариф на водоснабжение остался на уровне 1 маната.
Кроме этого, согласно решению ТС, тариф за канализационные услуги для населения установлен в размере 30 копеек (в настоящее время 15 копеек), для прочих абонентов - 1 манат.
А. Мамедов
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