В Азербайджане суточный прирост COVID-19 несколько увеличился

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 153 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,219 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 131 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 132.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,315 тыс. человек (+355 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 772 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,33 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 408,05 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов