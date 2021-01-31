В Азербайджане суточный прирост COVID-19 несколько увеличился

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 153 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,219 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 131 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 132.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,315 тыс. человек (+355 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 772 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,33 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 408,05 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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