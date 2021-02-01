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СНГ 01.02.2021 15:20

Зеленский назвал членство Украины в НАТО одним из важнейших вопросов безопасности в Европе

Вступление Украины в НАТО является одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент Байден говорил, что он беспокоится и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и, в частности, президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - сказал Зеленский в интервью американскому СМИ "Axios", которое транслировалось на платформах HBO.

Президент отметил, что Украина благодарна США за все, что они уже сделали, однако он задается вопросом, почему вопрос о членстве Украины в НАТО не был разрешен. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - сказал Зеленский, выразив убеждение, что ели бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, в Донбассе не было бы эскалации.

В этом контексте он отметил, что в случае членства Украины в Североатлантическом альянсе остальные члены объединения должны бы были выступить на защиту страны.

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Тэги: УКРАИНА, США, НАТО, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]