В Тайбэе сообщили о появлении бомбардировщиков КНР и разведывательного самолета США у Тайваня

Тайваня сообщили, что группа самолетов ВВС КНР, а также разведывательный самолет США накануне входили в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило в понедельник издание "Саут чайна морнинг пост".

По данным Тайбэя, в начале в районе островов Дунша (английское название - Пратас) были замечены разведывательный самолет Y-8, два истребителя J-10 и два бомбардировщика, а затем еще два бомбардировщика ВВС КНР. Во время полета пяти самолетов ВВС КНР, согласно заявлению властей Тайваня, в юго-западном секторе зоны ПВО курсировал американский самолет-разведчик.

"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что это первый раз с середины сентября, когда власти Тайваня упомянули о присутствии в этой зоне самолета ВВС США.

Между тем, указывает издание, на Тайване накануне сообщали, что направляли предупреждение по радио самолетам ВВС КНР, и что за их активностью следили операторы зенитных ракетных комплексов.

"Саут чайна морнинг пост" напоминает, что 23 января власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в опознавательной зоне ПВО Тайваня. В свою очередь новая администрация президента США Джо Байдена призвала КНР прекратить давление на Тайвань. Также Вашингтон направил в Южно-Китайское море авианосную ударную группу, на что Пекин ответил четырехдневными военными учениями.

На прошлой неделе Центральное телевидение КНР сообщило со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чжу Фэнлянь, что Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме.

Она добавила, что учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваньского пролива - это серьезное предупреждение внешним силам прекратить вмешательство, а также предостережение для сепаратистов остановить провокации.