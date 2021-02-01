Байден обсудит с республиканцами предложенный ими пакет стимулов объемом $600 млрд

Президент США Джо Байден пригласил группу сенаторов-республиканцев обсудить предложенный ими пакет мер поддержки экономики страны, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

В воскресенье 10 сенаторов от Республиканской партии, включая Сьюзан Коллинз и Митта Ромни, предложили Байдену обсудить альтернативный план экономических стимулов, который, по их мнению, мог бы получить двухпартийную поддержку и быть быстро принят Конгрессом.

Как отмечает The Wall Street Journal, объем предложенного республиканцами пакета стимулов составляет $600 млрд. Это первый план, выдвинутый республиканцами после того, как Байден представил свой пакет стимулов объемом $1,9 трлн, который республиканцы посчитали слишком дорогостоящим и включающим ненужные инициативы.

"Президент поговорил с сенатором Коллинз и пригласил ее и других подписантов письма посетить Белый дом в начале этой недели для полноценного обмена мнениями", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В письме президенту сенаторы отметили, что их план, как и пакет Байдена, предполагает выделение $160 млрд на медицинские нужды. В то же время, авторы плана предложили более адресную экономическую помощь американцам.

"Мы предлагаем дополнительный раунд выплат в связи с экономическими последствиями тем семьям, которые наиболее нуждаются в помощи", - говорится в письме.

План республиканцев также предполагает сохранение надбавок к пособиям по безработице на текущем уровне и продовольственную поддержку нуждающихся.

Сенатор Билл Кэссиди, подписавший письмо Байдену, заявил в эфире Fox News, что республиканцы хотят снизить размер прямых выплат американцам до $1000 с предложенных президентом $1400. Он также отметил, что план предусматривает снижение финансирования школ с предложенных Байденом $170 млрд, назвав эту сумму "тратой" денег налогоплательщиков.

Тем временем лидеры демократов в Конгрессе готовятся начать законодательный процесс, чтобы принять пакет стимулов в обход республиканцев, пишет WSJ. Джо Байден в воскресенье разговаривал со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Байден "признателен, что Конгресс готов приступить к действиям по американскому плану поддержки уже на его второй неделе в должности", сообщила Псаки, процитированная в пресс-релизе.

Администрация Байдена в воскресенье не продемонстрировала признаков отступления от своего плана, отмечает WSJ. Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что администрация готова обсудить способы сделать прямые выплаты более адресными, однако не желает принимать пакет меньшего объема, который не содержит ключевых пунктов плана Байдена.

"За последние 11 месяцев мы усвоили, что частичный подход, при котором мы пытаемся решить один вопрос и занимаем выжидательную позицию по остальным, не является рецептом успеха", - сказал Диз в эфире NBC.

Чак Шумер, в свою очередь, заявил The New York Daily News, что план республиканцев не включает важных компонентов плана Байдена, таких как поддержка местных властей.

"Мы хотим вести с ними (республиканцами - ИФ) переговоры, но есть много вопросов в президентском плане, которые отсутствуют в их плане", - сказал Шумер.

Демократы контролируют половину мест в Сенате (состоит из 100 членов), с учетом голоса вице-президента Камалы Харрис они обладают небольшим преимуществом. Однако для принятия большинства законов им необходимо собрать 60 голосов. Лидеры демократов готовятся применить процедуру бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет Байдена простым большинством голосов.