Более 35 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca доставят в страны Латамерики

Около 35,3 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca доставят в 36 государств Карибского бассейна и Латинской Америки через механизм COVAX, сообщают западные СМИ со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения (ПАОЗ).
По данным ПАОЗ, вакцины поставят в регион в период с середины февраля по июнь.
Организация отметила, что для контроля над пандемией в американском регионе необходимо иммунизировать около 500 млн человек.
"С более 45 млн подтвержденными случаями и более 1 млн летальными исходами страны и территории в американском регионе, особенно самые бедные, переживают кризис в области здравоохранения, а также экономический и социальный кризис", - цитируют СМИ выдержки из заявления директора ПАОЗ Кариссы Этьен.
"Начало распространения вакцины через механизм COVAX является обнадеживающим шагом в борьбе с вирусом. ПАОЗ с гордостью содействует усилиям, которые срочно требуются нашему региону", - подчеркнула Этьен.
При этом в ПАОЗ заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через несколько дней завершит проверку вакцины AstraZeneca на соответствие требованиям по ее внесению в список чрезвычайного применения, поскольку данный "количество доз и график поставок регулируется данным списком, а также производственной мощностью".
По данным организации, четыре из 36 стран - Боливия, Колумбия, Сальвадор и Перу - также получат почти 378 тыс. доз вакцины разработки компаний Pfizer и BioNTech.
В прошлом месяце Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на применение вакцины производства AstraZeneca. Препарат разработан совместно с учеными Оксфордского университета. Данная вакцина является векторной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.
СМИ напоминает, что на прошлой неделе Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который вместе с ВОЗ возглавляет механизм COVAX, заявил, что к концу 2021 года планируется распространить 2,3 млрд доз вакцин по всему миру, в том числе 1,8 млрд бесплатных доз странам с низким уровнем дохода.
В январе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о неравенстве в поставках вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода. По его словам, некоторые страны идут в обход COVAX, повышая цены и предпринимая попытки прыгнуть вперёд очереди.
"Я должен быть прямолинеен: мир находится на краю катастрофического морального провала, и ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира", - заявил Гебрейесус.
Ранее о проблеме равного распределения вакцин заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
COVAX - учрежденная ВОЗ глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов.
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