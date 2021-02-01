Грузия с 1 февраля перешла на новую систему расчета обменного курса лари

Расчет официального курса лари с 1 февраля 2021 года будет основан только на результатах торгов, заключаемых на платформе Bloomberg-Bmatch, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
По информации регулятора, платформа Bmatch в системе Bloomberg была запущена в Грузии в марте 2020 года и все это время успешно работала в режиме тестирования.
"Анализ прошедшего периода показал, что на платформе создана конкурентная торговая среда. Важно, что сделки на этой платформе не характеризуются большими колебаниями и, что главное, полностью соответствуют реалиям рынка на момент заключения сделки", - отмечается в сообщении.
Данная платформа обеспечивает заключение сделки на стандартных условиях: с единой датой расчета и минимальным объемом сделки. Сделка совершается автоматически при совпадении курса покупателя и продавца. Кроме того, заявки от продавцов и покупателей анонимны, пока они не зарегистрируют сделку, а также участники торгов могут сами устанавливать лимиты и число контрагентов для сделки.
Центробанк отмечает, что данную платформу уже используют все 15 коммерческих банков Грузии, а также четыре микрофинансовые организации, одна крупная компания и Фонд иностранных инвестиций. Ожидается, что платформа Bmatch станет доступной для более широкого круга участников.
"Учитывая преимущества новой платформы, Национальный банк считает целесообразным основывать расчеты официального курса лари только на основе транзакций в системе Bloomberg - платформе Bmatch", - сообщает регулятор.
Нацбанк отмечает, что ранее, с 2009 года, официальный обменный курс лари устанавливался посредством агрерирования сделок в торговой системе Bloomberg, в которых, как правило, участвовали лишь ведущие банки страны.
Как сообщается на сайте банка "ВТБ-Грузия", дочерней структуры российского ВТБ, платформа Bmatch является частью новой реформы Национального банка страны, и ее цель - увеличение конкуренции на валютном рынке, упрощение доступа для небанковских участников на межбанковском рынке, повышение ликвидности и обеспечение большей прозрачности. Заявки на платформе Bmatch могут выставлять как юридические, так и физические лица.
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