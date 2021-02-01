Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0622 RUR   0.0224 GBR   2.3349 TRY   0.2336

Цена на нефть

29.01 $/bbl   WTI 52.20 -0.14 Brent 55.88 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.02.2021 14:39

Грузия с 1 февраля перешла на новую систему расчета обменного курса лари

Расчет официального курса лари с 1 февраля 2021 года будет основан только на результатах торгов, заключаемых на платформе Bloomberg-Bmatch, говорится в сообщении Национального банка Грузии.

По информации регулятора, платформа Bmatch в системе Bloomberg была запущена в Грузии в марте 2020 года и все это время успешно работала в режиме тестирования.

"Анализ прошедшего периода показал, что на платформе создана конкурентная торговая среда. Важно, что сделки на этой платформе не характеризуются большими колебаниями и, что главное, полностью соответствуют реалиям рынка на момент заключения сделки", - отмечается в сообщении.

Данная платформа обеспечивает заключение сделки на стандартных условиях: с единой датой расчета и минимальным объемом сделки. Сделка совершается автоматически при совпадении курса покупателя и продавца. Кроме того, заявки от продавцов и покупателей анонимны, пока они не зарегистрируют сделку, а также участники торгов могут сами устанавливать лимиты и число контрагентов для сделки.

Центробанк отмечает, что данную платформу уже используют все 15 коммерческих банков Грузии, а также четыре микрофинансовые организации, одна крупная компания и Фонд иностранных инвестиций. Ожидается, что платформа Bmatch станет доступной для более широкого круга участников.

"Учитывая преимущества новой платформы, Национальный банк считает целесообразным основывать расчеты официального курса лари только на основе транзакций в системе Bloomberg - платформе Bmatch", - сообщает регулятор.

Нацбанк отмечает, что ранее, с 2009 года, официальный обменный курс лари устанавливался посредством агрерирования сделок в торговой системе Bloomberg, в которых, как правило, участвовали лишь ведущие банки страны.

Как сообщается на сайте банка "ВТБ-Грузия", дочерней структуры российского ВТБ, платформа Bmatch является частью новой реформы Национального банка страны, и ее цель - увеличение конкуренции на валютном рынке, упрощение доступа для небанковских участников на межбанковском рынке, повышение ликвидности и обеспечение большей прозрачности. Заявки на платформе Bmatch могут выставлять как юридические, так и физические лица.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВАЛЮТА, КУРС, СИСТЕМА


Похожие новости


Международные валютные резервы Грузии в 2019г выросли на 6,6% Нацбанк Грузии выходит с очередной интервенцией на валютный рынок из-за обесценивания лари Нацбанк Грузии назначил внеочередное заседание на 25 сентября из-за падения лари Грузинский лари установил новый антирекорд к доллару, Нацбанк считает такое падение необоснованным Валютные интервенции Нацбанка Грузии укрепили курс лари на 1,4% Грузинский лари упал на фоне проблем с туризмом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]