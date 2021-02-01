ГТК Азербайджана пресек контрабанду бриллиантов на $285 тыс.

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте пресекли попытку контрабанды крупной партии бриллиантовых камней, сообщает Государственная таможенная служба (ГТК) Азербайджана.

«При осмотре багажа гражданина Азербайджана, прибывшего авиарейсом Стамбул-Баку, посредством рентгеновского аппарата были замечены подозрительные предметы. При повторном осмотре были обнаружены 10 целлофановых пакетов, размещенных в пачках из-под какао «Nesquik» и «İntense», в пакете влажных салфеток «Baby Wipes» и соковыжималке «Kenwood». В этих пакетах были обнаружены бриллианты различного размера», - говорится в сообщении ГТК.

Данные предметы не были задекларированы ни в устной, ни письменной и электронной форме.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы министерства юстиции, вес обнаруженных бриллиантов составил 3901,60 карат (780,32 грамм), а их средняя цена составляет 485 тыс. манатов ($285,3 тыс. по текущему курсу – ИФ).

Б.Рустамбеков