Таможни Азербайджана и России работают над устроением заторов на границе

Таможенные органы Азербайджана и России работают над устранением повышенной плотности транспорта на таможенном посту «Самур» Северного территориального таможенного управления Азербайджана на границе двух стран.

«Причина затора – сезонное увеличение количества транзитных грузовиков, проезжающих через нашу страну. Отметим, что через линию экспортного контроля таможенного поста проходит до 250 грузовых автомобилей в сутки. В частности, за последние 3 дня (29-31 января) через пункт прошли 649 транспортных средств», - сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

ГТК отмечает, что через этот таможенный пост можно обеспечить ежедневный проезд по 500 грузовиков по линиям экспортного и импортного контроля, то есть в общей сложности 1000 грузовиков.

«Однако, инфраструктура таможенного пункта пропуска с российской стороны не позволяет пропускать такое количество грузовиков. В целях повышения интенсивности процессов пересечения границы, таможенные органы нашей страны регулярно проводят обсуждения со своими российскими коллегами и принимают соответствующие меры по устранению заторов», - подчеркивается в информации.

ГТК отмечает, что в настоящее время таможенный пост Самур работает в усиленном режиме и предпринимаются все необходимые меры для устранения скопления грузовиков. В результате принятых мер в ближайшие дни заторы будут полностью устранены.

А.Мамедов