В Азербайджане 44% граждан ждут реакции привитых от коронавируса для принятия решения о вакцинации – опрос

Центр анализа медиа (MTM) провел соцопрос среди населения по вопросу вакцинации от коронавируса COVID-19.
Согласно данным опроса, в котором приняло участие 780 респондентов, 39,5% граждан Азербайджана изъявили желание пройти вакцинацию в течение короткого периода времени, 16,5% - предпочитают не вакцинироваться, еще 44% заявили, что ожидают реакцию уже прошедших вакцинацию.
Среди не желающих пройти вакцинацию большинство составили женщины.
При этом 53% респондентов придают большое значение стране - производителю вакцины, 31,7% респондентов заявили, что доверяют вакцине, приобретенной государством. Еще 15,3% респондентов заявили, что им не важна, в какой стране произведена вакцина.
Кроме того, 53% опрошенных заявили, что опасаются распространения вируса COVID-19, 22,3% - не боятся вируса, 19,4% - они уже переболели, 5,3% - затруднились с ответом на этот вопрос.
Как сообщалось ранее, вакцинация в Азербайджане началась 18 января 2021 года. В первую очередь, этот процесс охватил медицинских работников. С 1 февраля началась вакцинация лиц в возрасте старше 65 лет.
По данным Минздрава, в 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, заказаны 4 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.
Х.Насирзаде
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