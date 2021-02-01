Первый в 2021г контейнерный поезд «Китай-Азербайджан» отправился в Баку из Циндао

Первый в 2021 году контейнерный поезд Китай-Азербайджан отправился в Баку из Циндао, говорится в сообщении компании «ADY Container LLC» («дочка» ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).
«Несмотря на трудности в глобальной цепочке поставок из-за пандемии COVID-19, включая нехватку контейнеров, ADY Container LLC, запустила блок-поезд состоящий из 50-ти контейнеров из Циндао в Баку. Поезд, состоящий из 40-футовых контейнеров, пройдет через казахстанский порт Актау в порт Баку. Затем 15 контейнеров будут отправлены в Тбилиси», - говорится в сообщении.
До конца 2021 года «ADY Container» планирует перевезти около 50 контейнерных блок поездов в направлении Китай-Азербайджан.
Проект реализуется при сотрудничестве компаний ADY Container, KTZ Express (Казахстан) и GR Logistics and Terminals (Грузия), входящих в Транскаспийский международный транспортный консорциум.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году.
Азербайджанская компания ADY и китайская XI`an Continental Bridge International Logistic" в мае 2019 года подписали транспортное соглашение об экспедиции контейнерных перевозок по ТМТМ.
Соглашение предусматривает экспедицию контейнерных поездов по ТМТМ в рамках проекта "Один пояс-один путь".
Н.Аббасова
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