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Дальнее зарубежье 01.02.2021 15:47

Польша ослабляет ограничения: открываются музеи, библиотеки и торговые центры

Власти Польши отменили ряд ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19, в стране в понедельник вновь открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры, сообщили западные СМИ.

Однако бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля. Вместе с тем глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявил, что большинство школ в стране не откроются минимум до марта.

"Некоторые страны, которые на Рождество приняли менее осторожные решения, нежели мы, страдают от очень плохих последствий", - сказал он.

На прошлой неделе представитель Минздрава Войцех Андрусевич также заявил, что власти в нынешних условиях ослабляют ограничения настолько, насколько возможно, и что необходимо "продержаться немного дольше с целью избежать третьей волны (эпидемии COVID-19 - ИФ)".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 37,2 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 1,27 млн человек.

СМИ указывают, что заболеваемость и уровень смертности в Польше в последние дни снижались. Так, в понедельник Минздрав отчитался о 2 тыс. 503 выявленных за сутки случаев заболевания и о 42 летальных исходах среди заболевших COVID-19.

Тем временем некоторые рестораны и клубы, несмотря на запрет и угрозу ответных мер властей, открылись. В минувшие выходные 150 офицеров полиции были направлены в город Рыбник для закрытия ночного клуба, причем в ходе операции стражи правопорядка применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, добавляют СМИ.

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Тэги: ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]