Coca-Cola вложит более $30 млн в строительство нового завода в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана и ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» (азербайджанское представительство Coca-Cola) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство нового завода, написал на своей странице Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Меморандум предполагает строительство нового завода по производству напитков компании Coca-Cola в одном из регионов Азербайджана.

«Этот проект будет способствовать поддержке инвестиций в регионы страны, развитию ненефтяного сектора и увеличению экономической активности», - написал Джаббаров.

В свою очередь, в министерстве экономики агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что согласно инвестиционному плану предполагаемые инвестиции в строительство завода превысят $30 млн.

«Место строительства для будущего завода планируется выбрать в Исмаиллинском, Огузском или же в Габалинском районах (северо-запад Азербайджана). На предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», - сказали в министерстве.

Компания Coca-Cola работает в Азербайджане с 1996 года и является одним из крупных ненефтяных иностранных инвесторов. До сих пор ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» вложило в экономику Азербайджана более $200 млн инвестиций и выплатила налогов в размере более 300 млн манатов.

Б.Рустамбеков