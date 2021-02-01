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Бизнес и законодательство 01.02.2021 16:00

Coca-Cola вложит более $30 млн в строительство нового завода в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана и ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» (азербайджанское представительство Coca-Cola) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство нового завода, написал на своей странице Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Меморандум предполагает строительство нового завода по производству напитков компании Coca-Cola в одном из регионов Азербайджана.

«Этот проект будет способствовать поддержке инвестиций в регионы страны, развитию ненефтяного сектора и увеличению экономической активности», - написал Джаббаров.

В свою очередь, в министерстве экономики агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что согласно инвестиционному плану предполагаемые инвестиции в строительство завода превысят $30 млн.

«Место строительства для будущего завода планируется выбрать в Исмаиллинском, Огузском или же в Габалинском районах (северо-запад Азербайджана). На предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», - сказали в министерстве.

Компания Coca-Cola работает в Азербайджане с 1996 года и является одним из крупных ненефтяных иностранных инвесторов. До сих пор ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» вложило в экономику Азербайджана более $200 млн инвестиций и выплатила налогов в размере более 300 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COCA/COLA, РЕГИОН, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]