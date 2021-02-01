Coca-Cola вложит более $30 млн в строительство нового завода в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана и ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» (азербайджанское представительство Coca-Cola) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство нового завода, написал на своей странице Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Меморандум предполагает строительство нового завода по производству напитков компании Coca-Cola в одном из регионов Азербайджана.
«Этот проект будет способствовать поддержке инвестиций в регионы страны, развитию ненефтяного сектора и увеличению экономической активности», - написал Джаббаров.
В свою очередь, в министерстве экономики агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что согласно инвестиционному плану предполагаемые инвестиции в строительство завода превысят $30 млн.
«Место строительства для будущего завода планируется выбрать в Исмаиллинском, Огузском или же в Габалинском районах (северо-запад Азербайджана). На предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», - сказали в министерстве.
Компания Coca-Cola работает в Азербайджане с 1996 года и является одним из крупных ненефтяных иностранных инвесторов. До сих пор ООО «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers» вложило в экономику Азербайджана более $200 млн инвестиций и выплатила налогов в размере более 300 млн манатов.
Б.Рустамбеков
Парламент Азербайджана ратифицировал переход на взаимные с Турцией поездки граждан по внутренним паспортам
Медведев: Турция - наш очень важный партнер и очень близкая страна для Азербайджана, этот фактор невозможно не учитывать
Обсуждать вопрос о статусе Нагорного Карабаха сейчас нельзя - Медведев
В Азербайджане 44% граждан ждут реакции привитых от коронавируса для принятия решения о вакцинации – опрос
ГТК Азербайджана пресек контрабанду бриллиантов на $285 тыс.
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2020г погибли 87 человек - МЧС
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Байден обсудит с республиканцами предложенный ими пакет стимулов объемом $600 млрд
Польша ослабляет ограничения: открываются музеи, библиотеки и торговые центры
В Тайбэе сообщили о появлении бомбардировщиков КНР и разведывательного самолета США у Тайваня
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Откройте счет не выходя из дома и на выгодных условиях в Банке Республика
Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦНБ НАНА и РИКЦ
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы