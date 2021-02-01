Правительство Украины допускает ослабление карантинных мер

Правительство рассматривает ослабление карантинных мер в некоторых областях Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, впервые за долгое время число активных больных COVID-19 на Украине опустилась ниже 200 тыс. человек, однако подчеркнул, что за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", - добавил Шмыгаль.

При этом он отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 тыс. на позапрошлой неделе.