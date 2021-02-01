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СНГ 01.02.2021 23:10

Брюссель подтверждает планы визита главы дипломатии ЕС в Москву

Прошедшие в России протестные акции не повлияют на планы визита в Москву 4-5 февраля главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Петер Стано.

"Визит состоится. Что касается использования силы против политических оппонентов и ареста Навального, Европейский союз и государства-члены, как и институты ЕС, это осудили", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Важно обсудить это с нашими российскими коллегами. По этой причине этот визит состоится", - добавил Стано.

Отвечая на вопрос, намерен ли ЕС оказать юридическую помощь Навальному, пресс-секретарь отметил, что не считает, что это относится к Евросоюзу, а является скорее "делом двусторонних контактов между государствами-членами и Россией".

Что касается перспективы встречи в Москве Борреля с Навальным, по словам Стано, "пытаемся договориться, в таких вопросах не настаивают".

"Встреча с представителями гражданского общества входит в число приоритетов визита господина Борреля. По крайней мере, если это будет возможно. Относительно деталей каждой встречи господина Борреля в соответствующее время вся информация вам будет предоставлена", - продолжил пресс-секретарь.

Он сообщил, что представители ЕС находятся в контакте с окружением Навального, чтобы изучить обстановку и определиться с возможностями встречи с ним, но на данной стадии этот вопрос комментироваться не будет.

Продолжая отвечать на вопросы, он сказал, что страны ЕС едины в том, что "наблюдаемые в России события недопустимы". В частности, что касается ситуации самого Навального, до сих пор нет ответов на вопросы, связанные с попыткой его убийства с использованием химического вещества. И это, добавил Стано, также одна из причин, по которой Боррель готовится нанести визит в Москву с очень ясным и сильным сигналом от имени всего Европейского союза.

23 и 31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в защиту оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января сразу по возвращении в РФ из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Тысячи участников протестных акций были задержаны.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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