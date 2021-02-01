В Ватикане и большинстве регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

В большинстве регионов Италии с понедельника частично отменены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.
Речь идет о 16 регионах, уровень угрозы в которых теперь понижен с "оранжевого" до "желтого", то есть обстановка с коронавирусом в последнее время там улучшилась. Среди них - регион Лацио, включающий Рим, и Ломбардия, на территории которой расположен Милан.
В рамках ослабления ограничений барам и ресторанам разрешено возобновить работу. Они смогут принимать посетителей до 18:00 по местному времени. До этого они могли работать только навынос. Вновь заработают музеи и архитектурные объекты.
В Ватикане с понедельника также для посещения открываются музеи и Сикстинская капелла, которые не работали на протяжении почти 90 дней. Это самый долгий со времен Второй мировой войны период, в течение которого они были закрыты.
Между тем, итальянские области Апулия, Сардиния, Сицилия, Умбрия и Больцано в настоящее время признаны "оранжевыми зонами". При этом нет ни одного региона в Италии, где бы действовал самый высокий - "красный" - уровень угрозы из-за коронавируса.
В Италии за время пандемии зарегистрировали более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 88,5 тыс. из них имели летальных исход.
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