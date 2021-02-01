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Здравоохранение 01.02.2021 18:49

В Азербайджане суточный прирост COVID-19 снижается

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 77 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,296 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 153 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 136.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,475 тыс. человек (+160 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 685 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,984 тыс. теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 412,034 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]