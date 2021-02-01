В Азербайджане суточный прирост COVID-19 снижается

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 77 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,296 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 153 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 136.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,475 тыс. человек (+160 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 685 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,984 тыс. теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 412,034 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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