В Карсе начались совместные азербайджано-турецкие военные учения

Активная фаза совместных азербайджано-турецких военных учений стартовала в понедельник в Карсе (Турция), сообщает Минобороны Азербайджана.
"По сценарию учений ведется выявление минометных подразделений противника и их уничтожение", - подчеркивает оборонное ведомство.
Совместные военные учения "Зима-2021" завершатся 12 февраля.
Как сообщалось ранее, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана прибыли в Карс 17 января для участия в совместных азербайджано-турецких военных учениях.
В азербайджано-турецких военных учениях задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты.
Целью учений является обеспечение сотрудничества и координации при проведении совместных операций, проверка работоспособности боевого оружия и транспортных средств, находящихся на вооружении, новых на складе или разрабатываемых предприятиями оборонной промышленности.
Кроме того, среди других задач учений - проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.
В учениях также отрабатываются атаки, десантно-штурмовые операции, воздушно-метательные операции, авиатранспортная и материально-техническая поддержка.
Н.Аббасова
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