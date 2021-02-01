Рост нефти ускорился за счет оптимизма по поводу сокращения добычи, Brent - $55,49 за баррель

Цены на нефть немного ускорили рост на торгах в понедельник, поддержку котировкам оказывают обещания Саудовской Аравии и ряда стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу с февраля на 1,4 млн баррелей в сутки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 в понедельник составляет $55,49 за баррель, что на $0,45 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,48 за баррель, что на $0,28 (0,54%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Саудовская Аравия начала сокращать добычу в условиях строгого соблюдения своих обязательств другими членами ОПЕК+, отмечают аналитики St. George Bank, которых цитирует S&P Global Platts.

"Ограничения добычи ОПЕК+ на фоне давления на сланцевую промышленность США должны привести к сокращению запасов в первом полугодии 2021 года", - считают, в свою очередь, аналитики ANZ.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Саудовская Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021г, сказал руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi).

"Мы в компании уверены, что худшее уже позади - появление нескольких вакцин обнадеживает. Но мы хотим быть реалистами - для полного возвращения к нормальной жизни потребуется время. С осторожностью прогнозируем, что спрос на нефть в наиболее устойчивых секторах восстановится до доковидного уровня к концу 2021 года, хотя в авиации спрос может и отставать", - сказал он на конференции Energy Forvard.

Тем временем, Chevron Corp. (SPB: CVX) намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в Пермском бассейне.

"Мы поставили на паузу свой план, поскольку миру не нужны были дополнительные баррели нефти, и мы не хотели тратить капитал на увеличение поставок на и без того переполненный рынок, - заявил главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер в интервью Bloomberg TV. - Однако ресурсы у нас есть, и есть возможности на случай формирования подходящих условий".

Соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года, отметил Бребер.

Трейдеры на этой неделе ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Несмотря на усилия по сокращению предложения, сохраняющаяся слабость спроса продолжает ограничивать рост нефтяных цен.

"Ужесточение локдаунов и новые карантинные меры в некоторых странах угрожают негативно отразиться на спросе на транспортное топливо. Это усугубляется проблемами проведения вакцинации от COVID-19", - подчеркивают аналитики ANZ.