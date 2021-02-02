Для будущего СВПД важен возврат США в это соглашение с Ираном - представитель Борреля

В дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе главным приоритетом является возврат США в это соглашение с Тегераном, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Приоритет сейчас в том, чтобы добиться возможного возврата Соединенных Штатов в ядерное соглашение. Второй приоритет: обеспечить полное соблюдение договора по ядерной программе всеми его участниками. А третий, если мы добьемся этого, - использовать достигнутое как основу для более расширенного диалога о безопасности и стабильности всего региона, который сильно пострадал от нестабильности", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил ранее сделанное заявление ЕС, что "Европейский союз поддерживает все дипломатические усилия, предпринимаемые с целью, чтобы Соединенные Штаты вернулись за стол переговоров".

По словам Стано, высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель прилагает усилия, чтобы ядерное соглашение с Ираном принесло ожидаемые результаты, которые будут уважаться всеми странами-участницами этой сделки.

Пресс-секретарь отметил, что во время телефонного разговора Борреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе речь шла, в том числе о ядерном соглашении с Ираном, и со стороны ЕС было подтверждено, что Евросоюз выступает за то, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам по договору, а США - в СВПД. Главы дипломатических ведомств договорились продолжать поддерживать контакты для поиска приемлемого решения.

В ответ на вопрос, рассматривает ли ЕС возможность новых переговоров с Ираном по его ядерной программе и как он относится к тому, что одной из тем этих переговоров могло бы быть включение в состав СВПД новых, региональных игроков, Стано подчеркнул: "Европейский союз - это координатор существующего договора. И решения об изменениях в договоре надлежит принимать не Европейскому союзу".

"Такие решения должны приниматься участниками этого договора. И соответствующий форум соответствующего уровня для всех дискуссий о будущем, о содержании, о соблюдении положений СВПД - это совместная комиссия СВПД, на которой можно обсуждать всё то, по чему её участники должны достичь согласия, прийти к единству. Но не Европейскому союзу делать предложения об изменении договора, потому что наша роль в том, чтобы обеспечивать координацию между странами-участницами", - объяснил представитель Борреля.