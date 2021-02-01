Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в коммуне Моленбек-Сен-Жан в Брюссельском столичном округе, сообщают бельгийские СМИ.
По их данным, он ранил насколько человек.
Нападение произошло на станции метро Западный вокзал около 15:00 по местному времени (18:00).
По информации бельгийских СМИ, полиция "нейтрализовала" нападавшего.
В свою очередь радиостанция РТБФ сообщает со ссылкой на стражей порядка, что нападавший задержан.
В полиции также отметили, что речь не идет о террористической атаке.
Следователи работают на месте происшествия.
Минобороны РФ сообщает об освобождении двух военных Азербайджана, которых задержала СНБ Армении
Алиев считает недопустимым самовольные заявления чиновников о планах по открытию представительств в Шуше
В Фонде помощи Азербайджанской армии на начало февраля накоплено более $136 млн
Таджикистан в 2021г увеличит закупки газа в Узбекистане на 11%
Аукцион по продаже имущества Антипинского НПЗ назначен на 12 марта
Казатомпром в 2020г сократил производство урана на 14,6%, но продажи выросли на 2,4%
"Барселона" недоплатила Месси 63,5 млн евро
В Карсе начались совместные азербайджано-турецкие военные учения
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
NEQSOL Holding перечислил 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха
Компания Bakcell представила новый концептуальный магазин в Баку
Откройте счет не выходя из дома и на выгодных условиях в Банке Республика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы