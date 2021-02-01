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Дальнее зарубежье 01.02.2021 20:44

Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в коммуне Моленбек-Сен-Жан в Брюссельском столичном округе, сообщают бельгийские СМИ.

По их данным, он ранил насколько человек.

Нападение произошло на станции метро Западный вокзал около 15:00 по местному времени (18:00).

По информации бельгийских СМИ, полиция "нейтрализовала" нападавшего.

В свою очередь радиостанция РТБФ сообщает со ссылкой на стражей порядка, что нападавший задержан.

В полиции также отметили, что речь не идет о террористической атаке.

Следователи работают на месте происшествия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]