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Дальнее зарубежье 02.02.2021 02:15

В Англии наращивают масштабы тестирования на COVID-19 после обнаружения штамма из ЮАР

Британские власти резко увеличили масштабы тестирования в ряде районов Англии после обнаружения в стране южноафриканского штамма коронавируса, сообщает телеканал Sky News.

В число таких районов вошли лондонские боро Илинг, Харрингей и Кройдон, а также города Уолсолл и Броксберн, Мейдстон, Гилдфорд и Престон. Здесь ПЦР-тест предлагается сдать всем жителям старше 16 лет.

К настоящему моменту в стране обнаружили 105 случаев заражения южноафриканским штаммом. Департамент здравоохранения и социального обеспечения заявил, что пока нет оснований считать эту разновидность коронавируса опаснее, чем другие.

Но некоторые пациенты с южноафриканским штаммом заразились не из-за того, что путешествовали. Поэтому власти опасаются, что разновидность передается уже внутри сообщества.

"Самый лучший способ остановить распространение вируса, включая новые разновидности, - это оставаться дома и соблюдать текущие ограничения. Пока больше людей не сделают прививку - это единственный способ, каким мы будем контролировать распространение вируса", - сказал министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

С начала пандемии в Британии заразились коронавирусом более 3,8 млн человек, умерли более 106 тыс.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]