Экономика США вернется к допандемийному уровню к середине 2021г - CBO

Американская экономика будет расти более высокими темпами в текущем году, чем ожидалось в июле, говорится в обновленном прогнозе Бюджетного управления Конгресса США (CBO).
Однако в нем отмечается, что потребуется несколько лет, чтобы объем производства достиг полного потенциала, а количество занятых вернулось к пиковым показателям, которые были зафиксированы до начала пандемии COVID-19.
CBO предполагает, что ВВП страны вернется к докоронавирусному уровню к середине текущего года, в том числе, благодаря одобренным Конгрессом в 2020 году мерам по финансовой поддержке, которая включает помощь населению и бизнесу.
По оценкам экспертов, рост реального ВВП в четвертом квартале 2021 года составит 3,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В 2022 году данный показатель, как ожидается, увеличится на 2,4%. Среднегодовой уровень повышения в период 2021-2025 гг. будет составлять 2,6%, прогнозирует CBO.
При этом в целом за 2021 год ожидается подъем экономики на 4,6%, в следующем году - на 2,9%, в 2023 году - на 2,2%. По итогам прошлого года снижение составило 3,5%.
Потребительские цены (индекс CPI), по прогнозам, увеличатся на 1,9% в этом году, на 2,1% в 2022 году и на 2,3% в два последующих года.
Ситуация в американской экономике будет лучше, чем CBO прогнозировало в июле, "в значительной степени потому, что спад был не таким серьезным, как ожидалось, и потому, что первый этап восстановления произошел раньше и был сильнее, чем ожидалось", отмечается в сообщении.
По мнению управления, пакет финпомощи объемом почти $900 млрд, утвержденный властями в декабре, добавит порядка 1,5% роста ВВП в этом году и в следующем году.
При этом эксперты указывают на то, что экономическая активность будет оставаться ниже своего потенциала (максимального устойчивого объема производства) до 2025 года, поскольку за ожидаемым в этом году всплеском активности может последовать долгое, медленное восстановление, сообщает The Wall Street Journal.
По оценкам CBO, к концу 2021 года уровень безработицы упадет до 5,3% по сравнению с 6,8% на конец прошлого года. Тем не менее, число работающих американцев, вероятно, не вернется к допандемийному значению до 2024 года.
К концу следующего года безработица снизится до 4,9%, в 2023 году - до 4,6%.
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