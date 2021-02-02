Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии состоится 16-17 февраля в Сочи

Очередная международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (МВСА-15) пройдет 16-17 февраля 2021 года в Сочи.

Эти даты названы в совместном заявлении уполномоченных представителей Ирана, России и Турции по итогам консультаций "на полях" пятого заседания сирийского Конституционного комитета в Женеве, состоявшихся 28 января.

Текст заявления обнародовал в понедельник МИД РФ.

Ранее о запланированной на февраль встрече в "астанинском формате" сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Россия, Иран и Турция являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.

Последняя встреча в астанинском формате с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции прошла в декабре 2019 года.

С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.