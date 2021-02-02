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02.02.2021 03:51

Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии состоится 16-17 февраля в Сочи

Очередная международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (МВСА-15) пройдет 16-17 февраля 2021 года в Сочи.

Эти даты названы в совместном заявлении уполномоченных представителей Ирана, России и Турции по итогам консультаций "на полях" пятого заседания сирийского Конституционного комитета в Женеве, состоявшихся 28 января.

Текст заявления обнародовал в понедельник МИД РФ.

Ранее о запланированной на февраль встрече в "астанинском формате" сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Россия, Иран и Турция являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.

Последняя встреча в астанинском формате с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции прошла в декабре 2019 года.

С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, СОЧИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]