Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии состоится 16-17 февраля в Сочи

Очередная международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (МВСА-15) пройдет 16-17 февраля 2021 года в Сочи.
Эти даты названы в совместном заявлении уполномоченных представителей Ирана, России и Турции по итогам консультаций "на полях" пятого заседания сирийского Конституционного комитета в Женеве, состоявшихся 28 января.
Текст заявления обнародовал в понедельник МИД РФ.
Ранее о запланированной на февраль встрече в "астанинском формате" сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.
Россия, Иран и Турция являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.
Последняя встреча в астанинском формате с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции прошла в декабре 2019 года.
С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.
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