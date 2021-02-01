Зурабишвили призвала избранных депутатов от оппозиции отказаться от бойкота парламента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заседания парламента во вторник, на котором должен быть рассмотрен вопрос о лишении мандатов избранных депутатов от оппозиционных партий, призвала представителей правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции проявить особую государственную ответственность и не принимать скоропалительных решений.
Зурабишвили в своем видеообращении в понедельник отметила, что оппозиционные партии в общей сложности получили в нынешнем парламенте 60 из 150 мандатов (девять депутатов от оппозиции вошли в парламент, 51 - отказываются брать депутатские мандаты - ИФ) и при таком раскладе оппозиция может реально влиять на принятие решений.
"Оппозиция ответственна перед своими избирателями, так как обещала им победу, а не стояние на улице, обещала представлять с парламентской трибуны альтернативные политические позиции и выполнение их законами, а не бойкотом", - заявила Зурабишвили.
Она обратила внимание, что полноценная работа парламента необходима сегодня не только для управления кризисами, но и для преодоления главных вызовов, таких как урегулирование конфликтов, разработки перспективного плана развития государства, вступления Грузии в евроатлантические структуры.
"Достижение этих целей возможно лишь совместными действиями", - заявила Зурабишвили.
Ранее сообщалось, что 51 депутатов от семи оппозиционных партий по-прежнему отказываются брать депутатские мандаты, требуя назначения новых парламентских выборов, так как состоявшиеся 31 октября прошлого года выборы, по их утверждению, были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Лидеры оппозиции заявляют, что будут бороться с нынешними властями не с трибуны парламента, а с улицы и прогнозируют весной проведение массовых акций протеста.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что утверждения оппозиции о фальсификации выборов абсурдны и предлагают оппозиционерам самим пересчитать результаты голосования с каждого избирательного участка, но оппозиция от этого предложения отказывается.
Международные наблюдатели не выявили грубых нарушений в ходе состоявшихся парламентских выборов и оценили их как "конкурентные и свободные".
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