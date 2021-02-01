Испанский футбольный клуб "Барселона" задолжал аргентинскому нападающему Лионелю Месси 63,5 млн евро, которые он должен был по условиям действующего контракта получить до конца января, сообщает Marca.
Пока Месси получил 8,5 млн евро из 72 полагающихся.
В общую сумму включены, в частности, выплаты за имиджевые права.
В настоящий момент клуб испытывает финансовые проблемы, которые коснулись и остальных игроков "Барселоны". Клубу удалось договориться с ними об отсрочке части выплат.
Накануне сообщалось, что испанские СМИ обнародовали данные контракта лидера "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который он подписал с каталонским клубом в 2017 году. Согласно этим данным, в общей сложности четырехлетний контракт предполагает, что Месси получит 555 млн евро. Финансовый кризис в "Барселоне" связывают как раз с этим соглашением.
Минобороны РФ сообщает об освобождении двух военных Азербайджана, которых задержала СНБ Армении
Алиев считает недопустимым самовольные заявления чиновников о планах по открытию представительств в Шуше
В Фонде помощи Азербайджанской армии на начало февраля накоплено более $136 млн
Таджикистан в 2021г увеличит закупки газа в Узбекистане на 11%
Аукцион по продаже имущества Антипинского НПЗ назначен на 12 марта
Казатомпром в 2020г сократил производство урана на 14,6%, но продажи выросли на 2,4%
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Экономика США вернется к допандемийному уровню к середине 2021г - CBO
В Ватикане и большинстве регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Брюссель подтверждает планы визита главы дипломатии ЕС в Москву
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
NEQSOL Holding перечислил 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха
Компания Bakcell представила новый концептуальный магазин в Баку
Откройте счет не выходя из дома и на выгодных условиях в Банке Республика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы