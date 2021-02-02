Рогозин заявил о недопустимости милитаризации программ по исследованию Луны

Милитаризация исследований Луны недопустима, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима", - сообщил Рогозин в Twitter в понедельник.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Пентагон планирует защищать базы NASA на Луне, а также коммерческие операции США по добыче воды и полезных ископаемых.

Ранее Рогозин заявлял, что Россия против размещения оружия в космосе, и будет препятствовать размещению там Вашингтоном ударных средств. "Да, мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми. Будем максимально этому препятствовать. Нам есть чем ответить", - сказал Рогозин в мае 2020 года.

В январе Ллойд Остин, еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, заявил, что Россия и Китай представляют угрозу национальным интересам США в космосе. "Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности", - заявил Остин в ходе слушаний в сенате.

В апреле 2020 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.