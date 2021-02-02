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Дальнее зарубежье 02.02.2021 10:46

Меркель обещала, что все взрослое население Германии получит предложение привиться от COVID-19 до конца лета текущего года

Все взрослое население Германии получит возможность вакцинироваться от коронавируса до конца третьего квартала 2021 года, заявила германский канцлер Ангела Меркель.

"Мы обещаем, что до конца третьего квартала, то есть, до конца лета, мы предложим привиться каждому гражданину, и мы обещание сдержим", - сказала она журналистам после встречи с региональным руководством, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.

Канцлер добавила, что это произойдет даже в том случае, если вакцины от Johnson & Johnson и CureVac, которые до сих пор не одобрены медицинским регулятором Евросоюза - Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не появятся на рынке ЕС.

Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно и Германия значительно отстает с вакцинацией от Британии, США и Израиля.

Канцлер пояснила, что ЕМА придерживаются принципа тщательного изучения препаратов перед его одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.

"В некоторых моментах этот путь был медленнее, но я думаю, что на это были веские причины", - отметила Меркель.

Как сообщают СМИ, выступая перед журналистами вместе с Меркель мэр Берлина Михаэль Мюллер признал, что "в первом квартале текущего года ситуация будет оставаться напряженной".

Как накануне сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, правительство ФРГ уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.

"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.

Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".

По его словам, "производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".

Министр признал, что "начало кампании вакцинации было трудным", но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию к 22 февраля.

Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС. Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ВАКЦИНАЦИЯ


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