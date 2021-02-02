Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву экономическую и военную помощь.
"Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.
Отмечается, что Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".
Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия Киева по борьбе с COVID-19.
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