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Регион 02.02.2021 11:15

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

"Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".

Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия Киева по борьбе с COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УКРАИНА, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]