США осуждают теракты на севере Сирии и требуют привлечь виновных к ответственности

США осуждают теракты на севере Сирии и соболезнуют семьям погибших, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"США осуждают террористические нападения, совершенные в минувшие выходные в Азаза, Эль-Бабе и Африне, в результате которых погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, включая детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших гражданских лиц и желаем скорейшего выздоровления раненым в результате этих отвратительных и бессмысленных актов насилия", - говорится в сообщении.

Он отметил, что США обеспокоены участившимися в последние месяцы подобными нападениями.

"Виновные в совершении насилия должны быть привлечены к ответственности. Их действия ставят под угрозу сирийский народ и угрожают дальнейшей дестабилизацией региона", - заявил Прайс.