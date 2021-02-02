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Дальнее зарубежье 02.02.2021 11:28

США осуждают теракты на севере Сирии и требуют привлечь виновных к ответственности

США осуждают теракты на севере Сирии и соболезнуют семьям погибших, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"США осуждают террористические нападения, совершенные в минувшие выходные в Азаза, Эль-Бабе и Африне, в результате которых погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, включая детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших гражданских лиц и желаем скорейшего выздоровления раненым в результате этих отвратительных и бессмысленных актов насилия", - говорится в сообщении.

Он отметил, что США обеспокоены участившимися в последние месяцы подобными нападениями.

"Виновные в совершении насилия должны быть привлечены к ответственности. Их действия ставят под угрозу сирийский народ и угрожают дальнейшей дестабилизацией региона", - заявил Прайс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, СИРИЯ, ТЕРАКТЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]