США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев, что угрожает нацбезопасности - документ

С начала пандемии COVID-19 Китай активизировал усилия по получению медицинских данных на граждан США, в частности ДНК, с помощью взлома и других средств, говорится в докладе американского Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC).
"В течение многих лет Китайская Народная Республика (КНР) собирала большие объемы медицинских данных в США и странах по всему миру как законными, так и незаконными средствами", - говорится докладе, опубликованном в информационном бюллетене NCSC.
В нем подчеркивается, что "сбор КНР медицинских данных на американцев представляет собой серьезные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США".
Ведомство отметило, что во время пандемии коронавируса китайская биотехнологическая компания BGI предложила наборы для тестирования COVID-19 большинству стран и только за последние шесть месяцев создала 18 испытательных лабораторий, предположительно, в рамках усилий по получению медицинских данных.
"КНР понимает, что сбор и анализ больших наборов геномных данных из различных популяций помогает стимулировать новые медицинские открытия и создавать лекарства, которые могут иметь значительную коммерческую ценность, и продвигать ее отрасли искусственного интеллекта и точной медицины", - считает NCSC.
В докладе содержится предупреждение, что китайское правительство использует получаемые данные, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию, что может привести к тому, что США "станут более зависимыми от китайских инноваций", а это нанесет ущерб американскому рынку труда.
Издание The Hill напоминает, что об этих угрозах предупреждал в прошлом году директор ФБР Кристофер Рэй, который заявил в Сенате, что его ведомство наблюдает "очень агрессивную деятельность китайцев, а в некоторых случаях и других, нацеленную на наши исследования, связанные с COVID, будь то вакцины, методы лечения, технологии тестирования".
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