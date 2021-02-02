Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0539 RUR   0.0224 GBR   2.3276 TRY   0.2366

Цена на нефть

01.02 $/bbl   WTI 53.55 1.35 Brent 56.35 1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.02.2021 11:41

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев, что угрожает нацбезопасности - документ

С начала пандемии COVID-19 Китай активизировал усилия по получению медицинских данных на граждан США, в частности ДНК, с помощью взлома и других средств, говорится в докладе американского Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC).

"В течение многих лет Китайская Народная Республика (КНР) собирала большие объемы медицинских данных в США и странах по всему миру как законными, так и незаконными средствами", - говорится докладе, опубликованном в информационном бюллетене NCSC.

В нем подчеркивается, что "сбор КНР медицинских данных на американцев представляет собой серьезные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США".

Ведомство отметило, что во время пандемии коронавируса китайская биотехнологическая компания BGI предложила наборы для тестирования COVID-19 большинству стран и только за последние шесть месяцев создала 18 испытательных лабораторий, предположительно, в рамках усилий по получению медицинских данных.

"КНР понимает, что сбор и анализ больших наборов геномных данных из различных популяций помогает стимулировать новые медицинские открытия и создавать лекарства, которые могут иметь значительную коммерческую ценность, и продвигать ее отрасли искусственного интеллекта и точной медицины", - считает NCSC.

В докладе содержится предупреждение, что китайское правительство использует получаемые данные, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию, что может привести к тому, что США "станут более зависимыми от китайских инноваций", а это нанесет ущерб американскому рынку труда.

Издание The Hill напоминает, что об этих угрозах предупреждал в прошлом году директор ФБР Кристофер Рэй, который заявил в Сенате, что его ведомство наблюдает "очень агрессивную деятельность китайцев, а в некоторых случаях и других, нацеленную на наши исследования, связанные с COVID, будь то вакцины, методы лечения, технологии тестирования".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, МЕДИЦИНА, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Трамп распорядился снизить закупки китайских товаров - чиновник американской администрации Госдеп вводит визовые ограничения для руководителей ряда госкомпаний и представителей компартии КНР МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]