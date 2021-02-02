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Дальнее зарубежье 02.02.2021 12:23

Генсек ООН призвал военных Мьянмы уважать волю народа и придерживаться норм демократии

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник назвал задержание военными руководства Мьянмы серьезным ударом по демократическим реформам.

"Задержание политических лидеров в Мьянме - серьезный удар по демократическим реформам в стране. Я призываю военное руководство уважать волю народа и придерживаться демократических норм", - говорится в его заявлении, распространенном в твиттере и на сайте организации.

В нем подчеркивается, что генсек "выражает серьезную озабоченность в связи с объявлением о передаче всех законодательных, исполнительных и судебных полномочий военным".

В ночь на понедельник власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве. Руководство страны задержали - государственного советника страны Аун Сан Су Чжи, президента У Вин Мьинта и других должностных лиц.

Военные Мьянмы накануне публично жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября 2020 года, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ООН, МЬЯНМА, ГУТЕРРИШ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]