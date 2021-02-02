Генсек ООН призвал военных Мьянмы уважать волю народа и придерживаться норм демократии

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник назвал задержание военными руководства Мьянмы серьезным ударом по демократическим реформам.
"Задержание политических лидеров в Мьянме - серьезный удар по демократическим реформам в стране. Я призываю военное руководство уважать волю народа и придерживаться демократических норм", - говорится в его заявлении, распространенном в твиттере и на сайте организации.
В нем подчеркивается, что генсек "выражает серьезную озабоченность в связи с объявлением о передаче всех законодательных, исполнительных и судебных полномочий военным".
В ночь на понедельник власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве. Руководство страны задержали - государственного советника страны Аун Сан Су Чжи, президента У Вин Мьинта и других должностных лиц.
Военные Мьянмы накануне публично жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября 2020 года, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.
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