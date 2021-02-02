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02.02.2021 10:56

NEQSOL Academy — в Азербайджане запущена первая многофункциональная цифровая платформа обучения

NEQSOL Holding запустил новую многофункциональную цифровую платформу обучения и взаимодействия NEQSOL Academy с целью личного и профессионального роста сотрудников компаний, входящих в состав холдинга.

NEQSOL Academy создана для поддержки развития сотрудников компаний холдинга с возможностью получения глобального образования в любое время, в любом месте. С этой целью было налажено сотрудничество с Harvard Business School, MIT Sloan School, SkillSoft, RBL Institute, ADA University и другими учебными заведениями, программы которых добавлены на цифровую платформу. Около 10,000 сотрудников компаний холдинга в 8 странах смогут воспользоваться единой платформой для доступа к тренингам на 6 языках на различные темы в таких направлениях как лидерство, менеджмент, личностное развитие, а также в функциональных и других областях.

«Впервые в Азербайджане и окружающем регионе создана платформа обучения и развития с таким широким спектром возможностей и функций. Это отражает важное значение, которое придается устойчивому развитию человеческого капитала в нашем холдинге», — заявил Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding.

«NEQSOL Academy сыграет важную роль в личном и профессиональном развитии, а также в укреплении командного духа 10,000 сотрудников холдинга в разных странах. Мы будем продолжать расширять эту платформу. Я уверен, что NEQSOL Academy успешно претворит в жизнь свою миссию «путешествия к совершенству», — отметил Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу в NEQSOL Holding.

NEQSOL Academy также предоставляет широкие возможности для взаимодействия, обучения друг у друга и поддержания связи между сотрудниками холдинга из разных отраслей и стран посредством социальной платформы.

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.

https://youtu.be/TwPq_vFvbRk


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]