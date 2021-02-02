Суточный прирост заражений COVID-19 вновь увеличивается в Грузии с начала недели

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 858 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 259 тыс. 209, сообщает во вторник грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 240 новых больных за сутки. В минувшее воскресенье сообщалось о 479 новых больных за сутки, 30 января поступали данные о 676 случаев. В начале минувшей недели суточный прирост превышал 1 тыс. случаев, но потом эти показатели пошли на спад.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 208 человек, за минувшие сутки скончалось еще 14 человек.
Число выздоровевших составляет 250 тыс. 289 человек.
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