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СНГ 02.02.2021 12:29

Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в РФ опустилось ниже 17 тыс. впервые с конца октября - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 20-х чисел октября составил 16 тыс. 643 случаев, умерли за сутки 539 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 643 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 597 (9,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Впервые с начала года количество новых заболевших коронавирусной инфекцией опустилось ниже отметки в 17 тыс. за сутки. Аналогичные показатели отмечались в 20-х числах октября 2020 года, но тогда шел эпидемиологический подъем заболеваемости, на сегодняшний день в Роспотребнадзоре заявляют о стабилизации ситуации.

За минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 22 тыс. 372 человека, подтверждено 539 летальных исходов от коронавируса.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 701 новый случай COVID-19 за сутки, 74 пациента скончались, 5 тыс. 012 человек выздоровели.

Столица пока по-прежнему остается регионом с наиболее высокими суточными показателями выявляемости коронавирусной инфекции, наименьшее число новых случаев - один - за сутки зарегистрирован в Республике Алтай.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 884 тыс. 730 случаев коронавирусной инфекции (+0,43%), 74 тыс. 158 умерших и 3 млн 340 тыс. 545 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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