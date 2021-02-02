Правящая в Грузии партия пока не будет лишать полномочий парламентариев от оппозиции - лидер партии

Парламент Грузии пока воздержится от решения о досрочном лишении полномочий избранных депутатов от оппозиции, которые отказываются участвовать в работе законодательного органа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Это прагматичное решение "Грузинской мечты". Радикальная оппозиция с использованием процедурных инструментов пытается осуществить парламентский саботаж, а ПАСЕ расценила эти действия грузинской радикальной оппозиции, как попытку подорвать основу демократии в Грузии", - сказал Кобахидзе на брифинге во вторник.

Он отметил, что в парламенте Грузии нового созыва представлены три партии, поэтому попытки радикальной оппозиции саботировать его работу обречены на неудачу.

"Мы также учли мнение наших международных партнеров, которые склоняются к предоставлению оппозиции еще одного шанса перейти на конструктивные рельсы", - добавил лидер "Грузинской мечты".

По словам Кобахидзе, партия по-прежнему считает, что радикальная оппозиция в парламенте "выполняет негативную и контрпродуктивную роль в демократическом развитии нашей страны".

"Но, исходя из вышесказанного, сегодня мы воздержимся от принятия решения прервать им депутатские полномочия", - заявил лидер "Грузинской мечты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заседания парламента, намеченного на вторник, на котором должен быть рассмотрен вопрос о лишении мандатов избранных депутатов от оппозиционных партий, призвала представителей правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции проявить особую государственную ответственность и не принимать скоропалительных решений.

Зурабишвили в своем видеообращении в минувший понедельник отметила, что оппозиционные партии в общей сложности получили в нынешнем парламенте 60 из 150 мандатов (девять депутатов от оппозиции вошли в парламент, 51 - отказываются брать депутатские мандаты - ИФ) и при таком раскладе оппозиция может реально влиять на принятие решений.

Она обратила внимание, что полноценная работа парламента необходима не только для управления кризисами, но и для преодоления главных вызовов, таких как урегулирование конфликтов, разработки перспективного плана развития государства, вступления Грузии в евроатлантические структуры.

"Достижение этих целей возможно лишь совместными действиями", - заявила Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что после парламентских выборов, прошедших в Грузии минувшей осенью, не приняли депутатские мандаты 51 человек, избранные от семи оппозиционных партий. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как состоявшиеся 31 октября 2020 года выборы, по их утверждению, были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Лидеры оппозиции заявляют, что будут бороться с нынешними властями не с трибуны парламента, а с улицы и прогнозируют весной проведение массовых акций протеста.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что утверждения оппозиции о фальсификации выборов абсурдны и предлагают оппозиционерам самим пересчитать результаты голосования с каждого избирательного участка, но оппозиция от этого предложения отказывается.

Международные наблюдатели не выявили грубых нарушений в ходе состоявшихся парламентских выборов и оценили их как "конкурентные и свободные".